Tchairo ⚛ Présentation d'un réacteur nucléaire congolais 1 #1

Présentation d'un réacteur nucléaire hors service et quasi insalubre au Congo.





Contribution le : Aujourd'hui 13:23:37

Tchairo Re: ⚛ Présentation d'un réacteur nucléaire congolais 1 #4

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6736 Karma: 5106

@PurLio a écrit:

DJP, même si c'est vrai que le titre n'aide pas pour une recherche.





C'est claire



Roo, c'est dommage le DJP, je trouve que c'est une pépite cette vidéo.



Entre les explications des "savants" et les boutons rouges qui clignotent...



Mais bon si c'est DJP... Citation :C'est claireRoo, c'est dommage le DJP, je trouve que c'est une pépite cette vidéo.Entre les explications des "savants" et les boutons rouges qui clignotent...Mais bon si c'est DJP...

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:10

CrazyCow Re: ⚛ Présentation d'un réacteur nucléaire congolais 0 #5

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14175 Karma: 17263



Il devrait y avoir des cartons jaunes pour ceux qui ne mettent pas les mots-clés les plus évidents dans le titre ou dans le message ! C'était impossible à retrouver...Par contre je suis d'accord, cette vidéo mériterait largement d'être postée en article !

Contribution le : Aujourd'hui 13:40:05