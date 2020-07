Options du sujet Imprimer le sujet

MoonMoon Une vache imite un cheval en course de haies

Une vache s'amuse à imiter un cheval en sautant par dessus une haie





Contribution le : Aujourd'hui 16:43:05

Variel Re: Une vache imite un cheval en course de haies

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11778 Karma: 4151

@MoonMoon a écrit:

Une vache s'amuse à imiter un cheval



Cette vache-là, ça serait un bœuf que ça ne m'étonnerait pas…

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:57