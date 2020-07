Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Les gestes barrières, grands absents des passations aux ministères

Kodak



Les gestes barrières, grands absents des passations aux ministères C'te honte, faites ce que je dis pas ce que je fais

Contribution le : Aujourd'hui 19:23:11

Tchairo Re: Les gestes barrières, grands absents des passations aux ministères

Tchairo Kilroy1 J'avais remarqué ça lors de la passation en direct.



Je m'étais dit "faites ce que je dis pas ce que je fais" ...



M'enfin, au niveau où ils sont, ils s'en foutent pas mal de tout ça.



Et encore bien plus, des éventuelles critiques qui pourraient leur arriver aux oreilles





Le "On a le droit à tout" résume bien leur mentalité. Au dessus de tous les autres, intouchables à ce niveau...

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:49

Kendaar Re: Les gestes barrières, grands absents des passations aux ministères

Kendaar @Tchairo moi j'me dit que ça leur ferai quand meme bien les pieds qu'il yen ai au moins un qui contamine tout le gouvernement , se serait tellement marrant et bien fait pour leur tronche ^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:43:49

Tchairo Re: Les gestes barrières, grands absents des passations aux ministères

Tchairo Kendaar T'inquiètes ils seront bien mieux pris en charge et soignés que nous

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:43