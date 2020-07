Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy La vie de Bernard, 1m30

Scruffy





La vie de Bernard, 1m30



La chaîne de Bernard, "La vie ordinaire d'une personne de petite taille" :

... "Les mots du médecin pour annoncer mon handicap à mes parents, c'était : 'Bernard, ça sera un nain de cirque.' Un nain de cirque !" Bernard fait 1m30. Il raconte.La vie de Bernard, 1m30La chaîne de Bernard, "La vie ordinaire d'une personne de petite taille" : https://www.youtube.com/channel/UCRdP ...

Aujourd'hui 21:15:25

Jinroh Re: La vie de Bernard, 1m30

Jinroh Ah tiens j ai failli poster...et puis j ai eu la flemme. Du coup j hesites a upper ou downvoter..

Aujourd'hui 21:21:38

Scruffy Re: La vie de Bernard, 1m30

Scruffy @Jinroh Je t'ai donné un petit up pour t'encourager un petit peu

Aujourd'hui 21:43:11

PurLio Re: La vie de Bernard, 1m30

PurLio

@Scruffy a écrit:

"Les mots du médecin pour annoncer mon handicap à mes parents, c'était : 'Bernard, ça sera un nain de cirque.' Un nain de cirque !" (...)



Quel enculé ce médecin. Tout le monde sait bien que c'est à la télé qu'il aurait fait carrière, et pas dans un cirque.







Je sais, c'est petit. Ca aussi :







C'est bon, j'arrête. ^^ Citation :Quel enculé ce médecin. Tout le monde sait bien que c'est à la télé qu'il aurait fait carrière, et pas dans un cirque.Je sais, c'est petit. Ca aussi :C'est bon, j'arrête. ^^

Aujourd'hui 22:04:20