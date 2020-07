Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Atterrissage d'urgence d'un avion #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41947 Karma: 17364 L'atterrissage d'urgence d'un petit avion qui perd une porte en plein vol.





Mayday! Light Aircraft | Emergency Landing on Grass (RAW) Door Wrapped in Elevator & Horizontal Stab

Aujourd'hui 07:09:24

PurLio Re: Atterrissage d'urgence d'un avion #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10790 Karma: 9929 Ca commence à 3'45'' pour les pressés. Pas de mort, il y en a qui n'ont pas eu autant de chance...

Aujourd'hui 08:12:12