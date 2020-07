Options du sujet Imprimer le sujet

Une voiture ignore le passage à niveau

Une voiture ignore le passage à niveau à West Springfield, Massachusetts

Car Ignores Train Gate and Crosses Street || ViralHog





Car Ignores Train Gate and Crosses Street || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:46:57

Re: Une voiture ignore le passage à niveau

C'est tout ? Putain, on m'a spolié 58 secondes de ma vie, auxquelles il faut ajouter le temps pour la rédaction de cette plainte. Pfff...

Contribution le : Aujourd'hui 08:08:01