Maitre_Cube Quand tu rates ton ferry et que tu passes en mode GTA 3 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 212 Karma: 352

Attention une des 2 personnes dans le camping car est décédé.





Surveillance video captures terrifying accident on-board Quebec Ferry



Contribution le : Aujourd'hui 09:27:50