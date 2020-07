Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Ne pas uriner dans la rue





Deux filles qui souhaitent uriner derrière une voiture se prennent un seau d'eau (Source)



Variel

Et pour un peu, elles auraient mouillé leur culotte…



Meph974



@Variel a écrit:

Et pour un peu, elles auraient mouillé leur culotte…



Citation : Je pense que la c'est bien mouillé, sans même s'être vidées. Du coup personne ne remarquera la différence si elles se lachent.

