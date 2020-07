Femme âgée et hystérique

Je suis accro Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 788 Karma: 410

Cette femme a clairement un problème mais l'insistance et les insultes du mec me donne envie de lui coller un coup de boule.



D'autant plus qu'il a largement la place de rentrer sa poubelle plutôt que d'obliger les piétons à se mettre au milieu de la route pour la contourner.

Contribution le : Aujourd'hui 01:05:15