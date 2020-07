Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des robots Spot et Pepper dansent pendant un match de baseball 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41960 Karma: 17378 Des robots Spot et Pepper dansent dans les tribunes pendant l’entracte d’un match de baseball au Japon.





Boston Dynamics "Spot" and Softbank Robotics "Pepper" Collaborative Robot dance

Contribution le : Aujourd'hui 09:10:26

MrGii Re: Des robots Spot et Pepper dansent pendant un match de baseball 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/04/2012 13:13 Post(s): 538 Karma: 221

@Variel a écrit:

Ils sont où les spectateurs ? Tous partis aux toilettes ?

.. refoulés... Z avaient pas leurs masques... Citation :.. refoulés... Z avaient pas leurs masques...

Contribution le : Aujourd'hui 10:36:21