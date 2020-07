Trier le forum selon la date du post principal

Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 17/09/2004 09:31 Post(s): 75 Bonjour,



est ce qu'il est possible de trier le forum selon la date du premier post ?

Pour tout simplement ne pas voir remonter un post parce que quelqu'un a répondu.



Merci

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11340 Karma: 3847 @bixouille Tout en bas, tu as des options de tri. Celle qui t'intéresse est "heure de publication".

Mais si tu le modifies, ta préférence ne s'enregistre pas durablement.



Mais si tu le modifies, ta préférence ne s'enregistre pas durablement.

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12390 Karma: 5025 Plus de 10 ans que je fréquente ce forum et je viens de découvrir l'Amerique.

