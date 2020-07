Après Macron sur tiktok c'est au tour de Melanchon

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3880 Karma: 2384





Tes qualités et capacités intrinsèques on oublie, si tu bafouilles a l'antenne et t'habilles un peu comme un intello des années 70 tu feras pas un pas.



C'est d'un ridicule, basé son vote sur une prestation télé et non un CV.



Contribution le : Aujourd'hui 13:08:51