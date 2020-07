Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Une voiture très très basse 1 #1

Inscrit: 01/02/2010

Vous navigateur est trop vieux Une voiture très très basse (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:48

_Servietsky_ Re: Une voiture très très basse 0 #2

Inscrit: 26/06/2007
Oui mais si il y a une bordure ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:51:27

CrazyCow Re: Une voiture très très basse 0 #3

Inscrit: 29/07/2008
Il y a de quoi diviser le prix de la voiture en deux. Effectivement elle est bien rabaissée

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:42