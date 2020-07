Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Une femme qui n'a pas besoin de table pour manger 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6771 Karma: 5139



Vous navigateur est trop vieux





Vidéo originale indisponible mais pourtant je l'ai trouvée et j'ai réussi à la lire sur son compte tiktok, impossible à intégrer sur koreus, comprend pas Une femme qui n'a pas besoin de table pour manger (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 01:24:43