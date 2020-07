Je m'installe Inscrit: 29/01/2008 21:51 Post(s): 200 Karma: 84

Bonjour,

Je travaille dans un espace de travail, et nous avons plusieurs salles de réunion, à disposition des compagnies installées ici, mais le système de réservation est... archaïque. Ils m'envoient un message, et je colore une feuille excel.



J'ai pas mal de temps libre, et je me suis dit que je pourrais apprendre à coder deux-trois bricoles.

Je souhaite donc faire d'une pierre deux coups, et apprendre à coder un système de réservation qui se servirait par exemple d'un serveur, et où chaque compagnie peut tout simplement acceder au logiciel pour y réserver une salle de reunion. De mon coté, j'aurais la possibilité de modifier les réservations, etc.





Quel langage de codage est adapté?

J'imagine que je dois développer deux logiciels (un pour les clients, un pour moi), est-ce difficile? Y en a-t-il parmi vous qui ont de l'expérience dans le sujet? Est-ce une tâche difficile pour un plus-que-novice?

Avez-vous des sites, des chaines Youtube, des tutoriels à me conseiller?



Merci d'avance

