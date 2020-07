Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Un bunker sous le plancher d un cafe a Saigon 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3652 Karma: 5459 Datant de 1967, il etait utilise pour lancer des offensives lors de la guerre du Vietnam.



Un bunker d'armes de la guerre du Vietnam sous un café de Saïgon | AFP

