user5274532822347 on TikTok



Pour ceux qui auraient rien compris, explication:



La femme dit à son mari qu'il y a une sérieuse fuite sous l'évier (serious leak) alors qu'il s'agit enfaite d'un poireau sérieuse (serious leek).



Voilà c'est tout pour moi! C'était drôle non?



Contribution le : Aujourd'hui 02:52:47