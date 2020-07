Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66661 Karma: 28789

Comète Neowise en timelapse au-dessus du stade de Cardiff





Timelapse Captures Comet NEOWISE Above Principality Stadium in Cardiff



Une autre vidéo de la comète





Photographer Captures Comet Neowise Timelapse Over Exeter

