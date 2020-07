Options du sujet Imprimer le sujet

Le but étant d'envoyer une photo / image d'un(e) abruti(e) à l'oeuvre.







Contexte : Je précise que ça se passe à Montpellier et que la voiture n'avait pas de macaron handicap. Je propose d'organiser un nouveau jeu sur le forum.Le but étant d'envoyer une photo / image d'un(e) abruti(e) à l'oeuvre.Contexte : Je précise que ça se passe à Montpellier et que la voiture n'avait pas de macaron handicap.

