Elle massacre un appartement haussmanien

Je m'installe Inscrit: 15/10/2015 02:52 Post(s): 442 Karma: 399 J'suis tombé là dessus par hasard...



Mooon diiieu, payer un mec ( probablement une fortune ) pour transformer un appart plein de charme en bouillasse Ikea ...



J'ai envie de la baffer avec son " pooour casser le coté haussmanieeen "



Non seulement elle a des goûts de chiottes ( ces subjectif ) mais en plus elle vient aussi des défoncer la valeur immobilière de l'appart. ( objectivement )





Hier 23:53:45

Guillotine

Bah c'est juste 1000 fois plus beau en fait.C'est quoi le souci ?

C'est quoi le souci ? Bah c'est juste 1000 fois plus beau en fait.C'est quoi le souci ?

Hier 23:58:50

yayabe

c'est terne, triste, fade, on a l'impression que des sacs de farine ont explosé, aucune couleur, aucune chaleur.

Je suis sûr que dans moins de 10 ans on trouvera ça très moche, comme les intérieurs des années 80 aujourd'hui.

Je suis sûr que dans moins de 10 ans on trouvera ça très moche, comme les intérieurs des années 80 aujourd'hui.

Aujourd'hui 00:18:04

carpet_bombing

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3890 Karma: 2398



Ils ont l'air d'avoir garder toutes les corniches et les boiseries qui faisaient "Bourges" ^^ Ils ont juste mis un gros coup de peinture quoi C'est un peu du footage de gueuleIls ont l'air d'avoir garder toutes les corniches et les boiseries qui faisaient "Bourges" ^^ Ils ont juste mis un gros coup de peinture quoi

Aujourd'hui 00:23:53