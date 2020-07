Taylor Aerocar 1949 (voiture volante)

Options du sujet Imprimer le sujet

Vidéo de présentation de 1949.





James May's Big Ideas - The Aerocar







La Taylor Aerocar est une vraie voiture volante qui date de 1949 !

Elle est homologuée par la FAA (Federal Aviation Administration).

Elle a été vendue aux enchères en Janvier, pour 1.25 millions de dollars US.



Site officiel de la vente :

Imaginer le jour ou ça sera un mode de déplacement courant fait peur, toujours à se demander si ya pas un zozo prêt à tomber sur ta tronche ou ta baraque Ça peut être rigolo pour le fun, mais croiser régulièrement dans l'air des gens qui ne se tiennent pas correctement sur une route ne me tente pas vraiment...Imaginer le jour ou ça sera un mode de déplacement courant fait peur, toujours à se demander si ya pas un zozo prêt à tomber sur ta tronche ou ta baraque

