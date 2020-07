Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo ⛏️ Quand Régis utilise une pioche 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6781 Karma: 5152



Vous navigateur est trop vieux Quand Régis utilise une pioche (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 10:22:11

Variel Re: ⛏️ Quand Régis utilise une pioche 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11829 Karma: 4162 Il faut dire aussi que c'est un outil très technique.

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:07

Meph974 Re: ⛏️ Quand Régis utilise une pioche 0 #3

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 171 Karma: 91 Ca vas faire un sacré bleu, si rien de cassé ou aucune félure.

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:16

pasdepseudo Re: ⛏️ Quand Régis utilise une pioche 0 #4

Je suis accro Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 809 Karma: 419 c'est le métier qui rentre, prochain coup il utilisera l'outil adapté à ce qu'il fait

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:03