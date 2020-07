Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Un homme attaché par le pied à une montgolfière 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6782 Karma: 5152



Afficher le spoil Il s'agit en réalité d'un numéro du spectacle du circle inextremiste

(et je me rend compte que le titre de la vidéo youtube spoil tout ^^)



Un homme s'envole attaché par le pied à une montgolfière.

Contribution le : Aujourd'hui 11:02:19