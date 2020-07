Retour de flamme avec un Kamado

Options du sujet Imprimer le sujet

BGE Kamado burp test



Sur les barbecues fermés, on coupe l'arrivée d'air ainsi que l'extraction d'air pour étouffer le charbon en fin de cuisson. Le temps que le charbon s'éteigne, des gaz s'accumulent dans l'enceinte et peuvent s'embraser lors d'un apport d'oxygène si l'on ouvre trop vite ou sans ventiler avant.



Attention au Backdraft !

