Un cheval apeuré pendant une parade à Magic Kingdom + Une voiture dévale une colline

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41988 Karma: 17428

Le cheval de Merida est apeuré par un ballon pendant une parade au parc Magic Kingdom en Floride.





Merida’s Horse Gets Caught in a Balloon at Disney World Magic Kingdom During Small Princess Parade





Une voiture sans chauffeur dévale une colline au bord d'un lac à Davlekanovo, en Russie. Personne n'a été blessé.





Driverless Car Rolls Down Hillside || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:51:25