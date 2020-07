Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Cambriolée en direct pendant son live à la radion 2 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8376 Karma: 20729







Sud Radio - "Une #racaille est entrée chez moi !" - Incroyable agression en direct sur #SudRadio @valerie_expert Notre invitée @najwaelhaite cambriolée en direct, en plein débat sur les #violences en #France.



Accusée sur les réseaux sociaux de mise en scène l’intéressée a publié le procès verbal en menaçant de porter plainte pour diffamation si les accusations ne cessaient pas



Alors qu'elle participait à un débat en direct sur Sud Radio, Najwa El Haïté, élue d'Evry-Courcouronnes, a expliqué avoir vu un homme défoncer sa porte et lui voler des effets personnels. Elle a porté plainte. Un individu a été interpellé.Sud Radio -"Une #racaille est entrée chez moi !" - Incroyable agression en direct sur #SudRadio @valerie_expertNotre invitée @najwaelhaite cambriolée en direct, en plein débat sur les #violences en #France.Accusée sur les réseaux sociaux de mise en scène l’intéressée a publié le procès verbal en menaçant de porter plainte pour diffamation si les accusations ne cessaient pas

Contribution le : Aujourd'hui 17:59:41