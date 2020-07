Options du sujet Imprimer le sujet

Padma Wasteland - festival des pillards de Mad Max 1 #1

WASTELAND: FOX 11 takes you to world’s biggest post apocalyptic festival



Depuis 2010, ce festival déjanté rejoue le campement post-apo des pillards dans Mad Max dans le désert de Californie.

Bien allumé !







