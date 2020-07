Je suis accro Inscrit: 01/09/2008 18:32 Post(s): 527 Karma: 607

L'histoire serai partit d'un client qui aurait perdu sa casquette dans une zone protégée du tonnerre de Zeus.

Les agents ont refusé qu'il aille la récupérer, et la situation a dégénéré.

Bagarre générale entre des clients et les responsables du manège et de la sécurité.





