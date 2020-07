Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66667 Karma: 28795

Un automobiliste nous explique comment gérer un contrôle de police aux US.



TLDR : Il ne faut pas répondre aux questions du policier. On peut faire ça aussi en France ?





Attorney/Uber Driver Tutorial on DWI Checkpoints

Contribution le : Aujourd'hui 08:10:16