Un homme filme un butor d'Amérique, un oiseau qui, s'il se sent menacé, devient immobile, allonge son cou et pointe son bec vers le haut de manière à se fondre dans les roseaux environnants.





I'm a stick! I'm not a bird!

Contribution le : Aujourd'hui 08:51:04