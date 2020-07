Un pilote amateur réussit un formidable atterrissage d’urgence (Angleterre)

Je m'installe Inscrit: 24/09/2011 12:38 Post(s): 451 Karma: 64

Un couple volait à bord d’un petit avion lorsque leur aéronef a rencontré un problème, entre autres causé par la panne d’un stabilisateur. L’homme qui se prénomme Steve explique qu’ils étaient à 400 mètres du sol au moment de l’incident. Il a gardé son calme et a pu se poser sans trop de mal sur une ancienne base arienne. Son épouse et lui s'en sont tirés sans la moindre blessure, juste une belle frayeur.









On peut voir à 3:15 qu'il manque une partie du fuselage. C'est une trappe qui s'est décroché est elle venue taper la gouverne de profondeur.

