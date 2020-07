Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Suspendre son enfant dans le vide pour faire des photos #1





Un père inconscient suspend son enfant dans le vide pour réaliser des photos (Source)

Aujourd'hui 14:53:33

FMJ65 Re: Suspendre son enfant dans le vide pour faire des photos #2

Faut être sûr de ne pas avoir bouffer des frites à midi !



Autrement pour faire une photo vraiment spectaculaire, le mieux aurait été de le lâcher !

Aujourd'hui 15:03:11

Tchairo Re: Suspendre son enfant dans le vide pour faire des photos #4

CrazyCow On dirait pas un enclos, on dirait un ravin sur le bord d'une route

Aujourd'hui 15:08:01

CrazyCow Re: Suspendre son enfant dans le vide pour faire des photos #5

Tchairo Ah oui t'as raison. Je n'avais pas fait attention aux voitures. Bon ben dans ce cas là ça va

Aujourd'hui 15:12:36