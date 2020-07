Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Tchairo Il reçoit sa nouvelle TV sous la pluie

Un livreur n'a déposer un colis contenant une télévision à l'abri de la pluie (Source)



Vous navigateur est trop vieux Un livreur n'a déposer un colis contenant une télévision à l'abri de la pluie (Source)

Evil-Ash

Euh... pourquoi le lien mène vers un site porno ? (y'a écrit "xxx" quand je passe la souris dessus)

T'as copié le lien du mauvais onglet ?



Tchairo

Euuuh alors nan



J'ai une macro sur ma souris, lorsque j'appui sur une touche ça écrit ça: [ url=xxx](Source)[/url ] directement.



Comme ça je n'ai plus qu'a double cliquer sur les xxx pour faire mon copier/coller (avec une autre macro) et mettre le lien de la source



J'aurai pu faire yyy ou aaa mais bon j'ai choisi xxx



Si ca avait été un site porno je pense que j'aurai mis X X X Citation :Euuuh alors nanJ'ai une macro sur ma souris, lorsque j'appui sur une touche ça écrit ça:directement.Comme ça je n'ai plus qu'a double cliquer sur lespour faire mon copier/coller (avec une autre macro) et mettre le lien de la sourceJ'aurai pu faireoumais bon j'ai choisiSi ca avait été un site porno je pense que j'aurai mis

Wiliwilliam

@Tchairo Tu fais des macros pour poster des liens plus efficacement dans la CdL?

Tchairo

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6802 Karma: 5187 Wiliwilliam juste parce que ça me saoulait de devoir écrire (Source) puis d'appuyer sur le bouton pour faire un lien et après de copier/coller le lien. Alors que la en un clic le truc est fait



Ça m'a pris 2 secondes a faire cette macro ... pourquoi faut pas ? juste parce que ça me saoulait de devoir écrire (Source) puis d'appuyer sur le bouton pour faire un lien et après de copier/coller le lien. Alors que la en un clic le truc est faitÇa m'a pris 2 secondes a faire cette macro ... pourquoi faut pas ?

