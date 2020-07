Chine : Le chauffeur précipite volontairement son bus dans un lac et tue 21 personnes

Options du sujet Imprimer le sujet

Chine : un bus dévie de sa trajectoire et fonce dans un lac, au moins 21 morts





Il était furieux de son expropriation pour démolition de son logement. Le chauffeur du bus, qui a fini sa course dans un lac, tuant 21 personnes en Chine la semaine dernière, a agi délibérément, a annoncé la police locale.

