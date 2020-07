Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Le Petit Théâtre des Opérations - USS William D. Porter, la comédie navale

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13658 Karma: 9539 En 1943, la marine américaine envoie en mission l'USS William D. Porter, un destroyer qui ne demande qu'à faire ses preuves. Il va effectivement entrer dans la légende, mais plutôt pour son incroyable capacité à merder tout ce qu'il entreprend. Voici donc l'histoire véritable du William D. Porter, le destroyer dont le parcours, même au rayon comédie, paraîtrait encore peu crédible.





Aujourd'hui 11:24:24