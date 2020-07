Strike de cocu + Transport de canapé

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66697 Karma: 28820

Un homme jette la balle de bowling dans la gouttière et réussi à faire un strike





Guy Luckily Scores Strike While Bowling - 1109088



Transport de canapé sur le toit d'une voiture





Guy Standing on Side of Moving Car Holds Couch Placed on Roof - 1131294

Contribution le : Aujourd'hui 11:57:40