lsdYoYo Descente en skateboard en Slovénie #1

Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 207 Karma: 363 En suivant les liens vidéo du dernier Koreusity, je suis tombé sur cette impressionnante descente en skate :



Extreme Downhill Skateboarding In Slovenia



J'adore les drifts pour freiner... Et sacrément longue leur descente.

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:32

deepo Re: Descente en skateboard en Slovénie #2

Je m'installe Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 374 Karma: 200 Sans vouloir faire mon relou, c'est des longbord. En sqatte à cette vitesse tu fait 100 m et tu tombe.

Cela dis la vitesse de ces machins est toujours impressionnante (même si je préfère la version insouciante des deux filles en bikini:p )



Si quelqu'un retrouve le lien...

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:33