avalon471 [video] jean pierre fanguin-le retour! 1 #1

Salut à toi jeune entrepreneur 7





toujours aussi énorme ce type! un meme vivant..

lsdYoYo Re: [video] jean pierre fanguin-le retour! 2 #2

Tout y est, le cigare, le garde du corps, le portable jeté.



Allez JP, je veux te voir te poser en hélico sur ton yacht.

Comment ? C'est pas dans tes moyens ?!

Attends JP, viens t'inscrire sur mon mien de programme à moi, tu vas gagner tout plein.

Bisoux.

Scruffy Re: [video] jean pierre fanguin-le retour! 1 #3

Bisous





edit: @lsdYoYo ça sert à rien de s'inscrire ce con à jeté son portable

Loom- Re: [video] jean pierre fanguin-le retour! 0 #4

Adr1enb Re: [video] jean pierre fanguin-le retour! 2 #5

Tchairo Re: [video] jean pierre fanguin-le retour! 0 #7

Château en fond



Costume



Cigare



Garde du Corps



Voiturier



Chauffeur



Grosse bagnole



