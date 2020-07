No Touch Master [court-métrage]

Je viens d'arriver Inscrit: 29/03/2014 13:29 Post(s): 18





Je viens tout juste de réaliser mon premier court-métrage intitulé ''NO TOUCH MASTER'' et je voulais le partager avec vous.



C'est un film qui se veut artisanal. Je suis parti d'une scène d'un nanar existant, et j'ai tenté de développer l'idée et les personnages pour aller ailleurs et leur créer un univers. Peut-être y reconnaîtrez-vous quelques clins d' oeil...

En tous cas j'espère qu'il vous plaira!

Bonne soirée à vous.

Koreusment vôtre.



C-A.S





NO TOUCH MASTER



Contribution le : Aujourd'hui 20:03:21