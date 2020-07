La ministre déléguée à l'industrie en stress apres avoir oublié son masque

Options du sujet Imprimer le sujet

Tous les membres du gouvernement Castex présents à la cérémonie sont arrivés porteurs d’un masque… sauf la ministre déléguée à l’Industrie.







