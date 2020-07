Banderole anti Macron et pour la défense de l’hôpital lors du défilé du 14 juillet à Paris

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2687 Karma: 3304











Banderole anti Macron et pour la défense de l’hôpital et des soignants lors du défilé du 14 juillet 2020 à Paris s'envole près de la place de la Concorde et affiche les mots "Derrière les hommages Macron asphyxie l'hopital" et "L'économie nous coute la vie"

