Skwatek Kayakiste vs Alligator + Homme vs Oie 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41999 Karma: 17457 Un homme fait du kayak sur la rivière Waccamaw en Caroline du Nord lorsqu'il est brièvement attaqué par un alligator. Petit flip et grosse frayeur !





Alligator Charging Kayak 7 12 20





Un homme caresse une oie promenée en laisse dans une rue à Anaheim, en Californie.





Goose Gives Guy a Scare || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:25

Yazguen Re: Kayakiste vs Alligator + Homme vs Oie 1 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11644 Karma: 9510 Zertyy n'en croise pas un pendant son périple En espérant que @n'en croise pas un pendant son périple

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:25