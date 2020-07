[Vidéo] Youtubeuse avec le Syndrome de Gilles de la Tourette

Je m'installe Inscrit: 08/08/2004 12:45 Post(s): 362



Hésitez pas a la suivre pour la soutenir





Baking With Tourettes and My Brother







jade.oconnell on TikTok Je viens de découvrir cette youtubeuse/tiktokeuse qui partage ses moments drôle ou pas...Hésitez pas a la suivre pour la soutenirBaking With Tourettes and My Brotherjade.oconnell on TikTok

Contribution le : Aujourd'hui 13:54:20