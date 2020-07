Fêter le 14 juillet avec ses voisins et la police

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3897 Karma: 2416







Il faut vraiment mettre la pression sur le gouvernement (cheval de bataille des prochaines élections ??) pour ouvrir de nouvelles prisons, et permettre a la justice de faire son taf, le jeune qui a tué un vieux et percuté un gamin pendant un rodéo sauvage est en liberté ^^



Ce qu'on voit la c'est des années de laisser faire et de padamalgame qui nous retombe dessus.



