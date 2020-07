Un évadé se fait arrêté par la police et se fait passer pour un joggeur (anglais)

Je suis accro Inscrit: 12/07/2009 01:39 Post(s): 658 Karma: 413



Prison Escapee Convinces Cop He is Actually a Jogger



La vidéo date juste un peu (2006) mais je ne pense jamais l'avoir vue sur koreus.

Pas de traduction non plus.



Mais l'évadé qui change de nom en cours de discussion et qui sort: "There is a prison here?"

J'ai adoré.



