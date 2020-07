Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42000 Karma: 17460









We were all worried about Skynet. Meanwhile, nunchuck bears.



Un ours fait du nunchaku dans le zoo de Yagiyama à Sendai, au Japon.

