Faire ses vitres au 17ème étage

Kilroy1 #1

Kodak



Woman Washes Window from Seventeenth Story || ViralHog Une femme fait ses vitres au 17ème étageWoman Washes Window from Seventeenth Story || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:30:30

bidoop #3

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 939 Karma: 318 En l'occurrence c'est plutôt "Laver ses volets roulants"..

J'aurais bien aimé voir comment elle remontait chez elle par la fenêtre..

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:09

Kendaar #4

Je suis accro Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 1768 Karma: 1006 dire qu'il ya des suicidaire qui n'arrivent pas a se résigner a sauter et elle qui visiblement est pleine de vie elle est même pas foutu de glisser pour la camera. Ah si pardon, elle a fait tomber sa lavette, ya quand meme un effort

Contribution le : Aujourd'hui 20:19:44