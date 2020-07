Le cours de Jean-Marc Jancovici à l'école des Mines

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3647 Karma: 2987

Partage un peu particulier mais qui me semble d'utilité publique, il s'agit du cours donné par Jean-Marc Jancovici à l'école des Mines en 2019 qui traite de l'Energie, de son utilisation dans notre monde contemporain, et des enjeux qui en découlent.

C'est très long (20h au total), faut être patient, mais c'est particulièrement bien vulgarisé, et bien présenté, et ça permet d'avoir un regard sur ce vers quoi on se dirige, et sur la politique actuelle...





1 - L'énergie - Cours des Mines 2019 - Jancovici - [EN subtitles available]

