Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Naissance d'un ballot de paille + Perruche à ressort 5 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6819 Karma: 5220





Perruche à ressort avec un gobelet

Vous navigateur est trop vieux Naissance d'un ballot de paillePerruche à ressort avec un gobelet (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:24

alfosynchro Re: Naissance d'un ballot de paille + Perruche à ressort 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7155 Karma: 3008 @CrazyCow

Moi, c'est pour le cerveau que je m'inquiète ; il a de la pulpe aussi dedans ?







Edit : @Tchairo C'est pas de la méchanceté, je m'inquiète juste pour son cerveau !

Contribution le : Aujourd'hui 13:09:25

Tchairo Re: Naissance d'un ballot de paille + Perruche à ressort 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6819 Karma: 5220 alfosynchro Pourquoi es-tu si méchant ?







Edit :



Citation :

@alfosynchro a écrit:

Edit : @Tchairo C'est pas de la méchanceté, je m'inquiète juste pour son cerveau !



Rooo t'es nul, je pensais que tu allais répondre "Parce que !" pour faire référence à la pub Orangina ... m'enfin

@CrazyCow aurait compris, elle Pourquoi es-tu si méchant ?Edit :Citation :Rooo t'es nul, je pensais que tu allais répondrepour faire référence à la pub Orangina ... m'enfinaurait compris, elle

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:17