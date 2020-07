Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chien vs Pizza roll 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42003 Karma: 17471 Un jeune chien n'arrive pas à attraper un morceau de pizza roll déposé sur le coin d'une table.





Puppy Dog Struggles to Snatch Pizza Roll From Table || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:46

papives Re: Chien vs Pizza roll 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5547 Karma: 1646 » Si c’est un canadien, il aura pensé « fini de niaiser

Contribution le : Aujourd'hui 13:10:43